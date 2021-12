Ce risca soferii daca circula fara cauciucuri de iarna pe polei si zapada! Iarna și-a facut deja simțita prezența in unele parți ale țarii. Șoferii care circula pe drumuri cu zapada, gheața sau polei trebuie sa aiba montate la mașina anvelope de iarna. Daca circula fara astfel de anvelope, pe asemenea drumuri, șoferii pot primi amenzi de pana la 2.900 de lei. Pentru a face o alegere cat mai corecta in momentul in care vorbim despre acest gen de cauciucuri, va prezentam un ghid despre anvelopele de iarna și cat de multa siguranța ne ofera pe un carosabil alunecos. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi soferi de TIR nemultumiti de felul in care s-a facut, luni dimineata, deszapezirea pe autostrada A1, in judetul Sibiu, au fost surprinsi prin statie de angajatii de la Drumuri in timp ce ii criticau pe acestia, care erau cu utilajele curatand soseaua. "Ce au asteptat acestia, ma? Zapada de doi…

- In sezonul geros, șoferii responsabili se pregatesc temeinic pentru a circula, in siguranța, pe strazile din Romania. Pe langa dezghețarea parbrizului, revizia tehnica la mașina și schimbarea cauciucurilor, conducatorii auto se preocupa de dezapezirea autoturismelor personale. In ultima privința, se…

- Daca circula fara anvelope de iarna, pe drumurile cu polei, gheața sau zapada, amenda de pana la 2.900 de lei The post Daca circula fara anvelope de iarna, pe drumurile cu polei, gheața sau zapada, amenda de pana la 2.900 de lei first appeared on Partener TV .

- Avand in vedere faptul ca sezonul rece se apropie, polițiștii le recomanda conducatorilor auto sa ia masuri pentru dotarea autovehiculelor cu anvelopele de iarna. Legislatia in vigoare prevede (fara a face referire la o data calendaristica) ca autovehiculele care se deplaseaza…

- Iarna și-a facut deja simțita prezența, astfel ca șoferii care circula pe drumuri cu zapada, gheața sau polei trebuie sa aiba montate la mașina anvelope de iarna. Daca circula fara astfel de anvelope, pe asemenea drumuri, șoferii pot primi amenzi de pana la 2.900 de lei. „Legea cauciucurilor de iarna"…

- Registrul Auto Roman respinge informațiile vehiculate in spațiul public potrivit carora posesorii de anvelope promovate comercial drept ”all season” vor fi sancționați daca folosesc acest tip de pneuri in timpul sezonului rece: „In media a fost preluat și interpretat tendențios un comunicat…

- Anvelopele de iarna 2021: De cand sunt obligatorii si care sunt AMENZILE Primele ninsori si-au facut deja aparitia la munte, iar prognozele ANM anunta ca vremea se raceste si aduce cu ea fenomene specifice sezonului rece. Poliția Romana anunța ca a inceput sezonul anvelopelor de iarna obligatorii și…

- „Iarna și-a intrat pe deplin in drepturi pe #Transfagarașan! Azi dimineața am intervenit din nou pentru indepartarea #zapezii de pe carosabil atat pe partea partea nordica, in județul Sibiu, intre Balea Cascada și Balea Lac, cat și pe versantul sudic, in județul Argeș, intre Piscul Negru și tunel. In…