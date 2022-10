Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (30 de ani) s-a aratat șocata ca a fost depistata pozitiv cu o substanta interzisa, roxadustat. Jucatoarea romana de tenis a anunțat ca va lupta pentru a-și dovedi nevinovația. “Voi lupta pana la capat pentru a dovedi ca nu am luat niciodata cu buna stiinta vreo substanta. Astazi incepe…

