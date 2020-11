Ce riscă românii care vor case ieftine. Ţeava de gaze, racordată la o butelie ascunsă în pământ Ce risca romanii care vor case ieftine. Teava de gaze, racordata la o butelie ascunsa in pamant Odata cu criza sanitara oamenii se uita din ce in ce mai mult dupa case ieftine. Dar asta inseamna și ca locuințele sunt in cartiere marginașe, fara drumuri, mijloace de transport in comun sau acces la școli și gradinițe. În București și în împrejurimi, mai bine de jumătate dintre apartamentele finalizate în acest an au țintit acest segment. Aceste imagini sunt din 2018, din Bragadiru, un oraș aflat la doar 16 kilometri de Piața Universității.… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In București „nu vor fi impuse noi restricții” Arhiva Foto: captura Youtube În București vor fi pastrate masurile pentru limitarea pandemiei și nu vor fi impuse alte restricții în urmatoarea perioada - a anunțat astazi prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu. El a precizat…

- Romania platește anual despagubiri de jumatate de miliard de euro foștilor proprietari deposedați abuziv de regimul comunist și tot mai are de reparat mii de nedreptați! A primit o noua condamnare de la Curtea Europeana a Drepturilor Omului pentru plata altor zeci de milioane de euro.

- In Bucuresti au fost adopate noi restricții. Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența a decis inchiderea salilor de jocuri de noroc, a barurilor, cluburilor și discotecilor. Gheorghe Cojanu, prefectul Capitalei, a anunțat ca in ședința Comitetului Municipal pentru Situații de Urgența au fost adoptate…

- Saisprezece tablouri care par a fi semnate de artisti cunoscuti, in a doua jumatate a secolului XlX - prima jumatate a secolului XX, fara documente de provenienta, ridicate dintr-un targ de obiecte din sectorul 6 al Capitalei, transmite news.ro.

- Prezența la vot in București ramane mai mare fața de cea de la alegerile locale din 2016, diferența fiind de 1,69%.Pana la ora 12:00, potrivit datelor comunicate de Autoritatea Electorala Permanenta, au votat 220.017 bucureșteni. Acum patru ani, votasera 185.922 persoane. Procentual, in prezent au votat…

- "Cele mai multe scoli vor aplica sistemul hibrid. Jumatate de clasa va merge la cursuri, cealalta jumatate va urmari de acasa. Si apoi se schimba. Doar ca acest lucru se va intampla in marile orase si acolo unde s-au putut achizitiona tablete si unde exista internet. In clasele din scolile…

- "Acum se intampla, din pacate, ceea ce am prevenit din luna mai, privind numarul mare de infectari. Romanii se testeaza cel mai mult acum pentru calatorie, ceea ce este si normal. Este efectul lipsei de viziune, de testare in masa. Testele care se realizeaza in Capitala nu sunt ale bucurestenilor,…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, il acuza pe premierul Orban de abuz de putere și șantaj politic, dupa ce acesta a participat la deschiderea oficiala a lucrarilor pentru Autostrada de Centura București (A0), Sector Sud, Lotul 2, Vidra – Bragadiru. Firea afirma ca Orban folosește politic…