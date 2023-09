Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor ar putea incasa 6,2 miliarde de lei suplimentar la bugetul statului prin aplicarea impozitului minim pe cifra de afaceri, a afirmat vineri, Daniel Anghel, Partener, coordonator servicii fiscale si juridice PwC Romania.

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a dat asigurari ca romanii nu vor avea credite mai scumpe dupa introducerea impozitului de 1% pe cifra de afaceri a bancilor. „Nicidecum. Sunt 41 de banci si 336 de milioane de lei este efectul cumulat al impozitului pe cifra de afaceri pe care bancile il platesc.…

- Ministrul de Finanțe a spus ca ratele romanilor nu vor crește dupa suprataxarea bancilor.„Sunt 41 de banci, 336 de milioane de lei este impozitul cumulat pe cifra de afaceri pe care bancile il platesc. Un președinte de banca mi-a spus ca puteau sa suporte și 3%, fiindca am ajuns la ințelegerea ca acest…

- Proiectul de lege privind unele masuri fiscal bugetare contine prevederi care pericliteaza capacitatea furnizorilor de energie de a mai finanta schemele de plafonare, arata reprezentantii Federatiei Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie. „Documentul publicat de Ministerul Finantelor privind…

- Proiectul de lege privind noile masuri fiscale, pentru care Guvernul ar urma sa isi asume raspunderea in Parlament, prevede impozit pe cifra de afaceri, impozit suplimentar de 1% pentru institutiile de credit, eliminarea unor facilitati pentru angajatii din IT si constructii, reducerea numarului total…

- Impozit de 1% pe cifra de afaceri a multinaționalelor: „Faci profit aici, platești impozit aici!” Impozit de 1% pe cifra de afaceri a multinaționalelor: „Faci profit aici, platești impozit aici!” In cursul zilei de miercuri, 23 august, senatorul social democrat Daniel Zamfir a scris pe pagina proprie…

- Senatorul PSD Daniel Zamfir a scris miercuri, pe Facebook ca premierul Marcel Ciolacu a „impus” in coaliția de guvernare introducerea unui impozit de 1% pe cifra de afaceri a multinaționalelor, daca impozitul de 16% reprezinta mai puțin de 1% din cifra de afaceri.„AM REUSIT! MULTINATIONALELE VOR…

- In acest moment, conform surselor Profit.ro, nu ar exista in Romania o notificare pe subiectul tranzactiei VDF-TKM, insa, cel mai probabil, in cazul tranzactiei, notificarea va fi efectuata direct la Bruxelles, la Comisia Europeana. Consiliul Concurentei precizeaza totodata pentru ca, procedural, o tranzactie…