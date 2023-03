Ce riscă România după bătaia fanilor din Andorra Peste 1.500 de romani au asistat, sambata seara, la meciul Andorra – Romania 0-2, din preliminariile EURO 2024. In prima repriza a izbucnit un scandal in peluza in care se afla galeria tricolorilor. Din cauza acestui incident, naționala lui Edi Iordanescu risca sa fie sancționata drastic de UEFA. Ce risca Romania dupa bataia fanilor din Andorra Este puțin probabil ca o decizie sa fie luata rapid, astfel ca meciul cu Belarus, de marți, 28 martie 2023, ora 21:45, se va juca mai mult ca sigur cu spectatori. Insa, al doilea meci de acasa, cu Israel, programat pe 9 septembrie 2023, este posibil sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

