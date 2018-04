Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca se refera la un razboi intre Statele Unite si Rusia, diplomatul a raspuns: "Nu putem sa excludem nicio posibilitate, pentru ca am vazut mesajele care vin de la Washington. Ele sunt foarte belicoase"."Prioritatea imediata este sa prevenim riscul unui razboi”, a declarat ambasadorul…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, marti, ca Rusia nu va ceda in fata presiunilor Occidentului si isi va mentine politicile in conformitate cu propriile interese nationale, relateaza site-ul agentiei Tass. ”Rusia nu cedeaza in fata presiunilor. Mereu actionam…

- Rusia ”are dovezi” ca SUA vrea sa se implice in alegerile prezidențiale de pe 18 martie. Serghei Riabkov, ministru adjunct de Externe al Rusiei, a declarat luni ca Moscova este in posesia unor dovezi ca SUA incearca sa influențeze alegerile prezidențiale din Rusia, scrie agenția Reuters, citata de Agerpres…

- Heather Nauert, purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, a declarat, joi, ca anuntul presedintelui rus Vladimir Putin cu privire noile arme ”invincibile” ale Rusiei denota faptul ca Moscova a incalcat tratatele internationale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Statele Unite au denuntat joi "responsabilitatea" Rusiei in bombardamentele lansate de regimul de la Damasc care, incepand de duminica, au facut peste 400 de morti in enclava rebela Ghouta Orientala din Siria, relateaza vineri AFP."Fara sprijinul Rusiei pentru regimul sirian, aceasta situatie…

- Tratatul de reducere a armelor strategice semnat in 2010 de Moscova si Washington si intrat in vigoare in 2011 prevede reducerea progresiva, intr-o perioada de 10 ani, a numarului de focoase nucleare detinute de cele doua mari puteri, limitarea numarului de vectori si verificari reciproce, precum…

- Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a inclus marti importanti oameni de afaceri rusi, inclusiv CEO a doua mari banci, magnati in sectorul metalelor si seful Gazprom pe o "lista de oligarhi" apropiati Kremlinului, relateaza Reuters, preluata de Agerpres. Lista, elaborată ca parte…