Scandal uriaș in PNL. Liderii liberali se rascoala impotriva președintelui partidului Florin Cițu, din cauza negocierilor purtate cu PSD pentru formarea noului guvern. Ministrul interimar al Muncii și vicepreședintele PNL Raluca Turcan a avut curajul sa-și infrunte șeful. Aceasta l-a atacat fara mila, cerandu-i demisia. Cu toate acestea nu se așteapta sa fie data afara […] The post Ce risca Raluca Turcan dupa ce l-a atacat pe Florin Cițu. Urmeaza excluderea din PNL? first appeared on Ziarul National .