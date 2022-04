Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul judetului Iasi, Bogdan Cojocaru, a dispus miercuri institutiilor deconcentrate din Iasi sa verifice legalitatea demolarii Hanului Trei Sarmale din municipiu, el precizand ca haosul din zona de urbanism a Iasiului trebuie sa inceteze. Bogdan Cojocaru a anuntat miercuri ca, avand in vedere informatiile…

- Ancheta DNA in cazul Politiei Locale creeaza o unda de soc puternica in interiorul institutiei, dar si in afara acesteia. Din cercetarile procurorilor rezulta ca politistii ar fi emis ilegal certificatele de atestare a edificarii in cazul constructiilor receptionate in perioada noiembrie 2016 – decembrie…

- National Office Center (NOC) de pe soseaua Nationala e gata de trei ani, dar nu are chiriasi. La DNA, primarul Chirica a spus ca sunt "neconformitati tehnice" si nu s-a facut receptia lucrarii O cladire de birouri construita acum aproape trei ani a intrat intr-o stare fortata de "conservare". O parte…

- Consilierii locali se intrec in amendamente depuse la bugetul local. Peste 170 de propuneri au fost inaintate, iar valoarea lor trece pragul de 100 milioane lei, suma apropiata de bugetul de investitii propus de Primarie din venituri proprii. Demersul acestora, in special al consilierilor de opozitie,…

- Cinci persoane si-au manifestat dorinta de-a deveni sefi ai Politiei Locale, data limita a inscrierilor fiind luni, 31 ianuarie. Printre acestea nu se numara actualul sef interimar al institutiei, Dumitru Domasnean. Concursul este organizat dupa ce Politia Locala a fost condusa de mai bine de opt ani…

- Avand in vedere sesizarile venite pe adresa Garzii Naționale de Mediu (GNM), in ultima luna, privind taierea sau toaletarea excesiva a unor copaci de pe aliniamentele stradale, Garda Naționala de Mediu ii avertizeaza pe cei care fac astfel de lucrari ca trebuie sa respecte prevederile Legii nr. 24 /2007…