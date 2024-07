Ce riscă pasagerii din maşină care stau în dreapta șoferului. Amenzile sunt foarte mari Pasagerii care circula pe scaunul din fata al masinii trebuie sa fie constienta ca este necesar sa respecte anumite reguli, altfel sunt pasibil de amenzi. Un aspect important se refera la poziția corecta pe care trebuie sa o aiba pasagerii. Nu intindeți picioarele pe bordul masinii! Un exemplu concret este intinderea picioarelor pe bordul mașinii. […] The post Ce risca pasagerii din masina care stau in dreapta șoferului. Amenzile sunt foarte mari first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

