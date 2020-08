Stiri pe aceeasi tema

- Angajații romani care au copii vor ca anul școlar sa se desfașoare normal, cu ore doar in salile de clasa, in ciuda COVID-19, arata un studiu al BestJobs. „Peste 45% dintre angajații care au copii iși doresc ca noul an școlar sa se desfașoare normal, in ciuda contextului epidemiologic actual, iar elevii…

- La acest moment este știut faptul ca se dorește ca noul an școlar sa fie deschis de la 14 septembrie 2020, iar școlile sa funcționeze in baza a trei scenarii de risc. La nivelul județului Botoșani, prin ordin al prefectului, au fost constituite comisii pentru verificarea condițiilor de siguranța sanitara…

- Ludovic Orban le-a ținut lecții, luni seara, parinților care vor trebui sa iși duca, incepand cu 14 septembrie, copiii la școala sau la gradinița. Premierul a declarat ca parinții vor avea cum sa afle o persoana infectata cu noul coronavirus intra in contact cu copiii lor: dintr-o ancheta epidemiologica…

- Invitata joi seara la Tema zilei, Monica Anisie, ministrul Educației, a venit cu precizari la una dintre marile probleme dezbatute in spațiul public, dupa ce MEC a lansat in dezbatere ghidurile sanitare: cum vor putea parinții sa-si asume pe propria raspundere ca trimit copiii

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul „Victor Babes” din Timisoara, propune mai multe masuri pentru inceperea școlii in pandemie, intre care triajul epidemiologic facut zilnic de parinți, cursuri online pentru copii cu alte probleme de sanatate sau 2 metri distanța intre profesori și copii. Medicul se…

- "Este in discuție un scenariu similar cu cel din starea de urgența: parinții vor putea primi un ajutor daca copiii nu pot merge la școala in scenariul roșu. Se lucreaza intr-un grup ministerial la o soluție legislativa corecta", a declarat Klaus Iohannis. Citeste si: Klaus Iohannis: Pe 14 septembrie…

- Lege controversata in Regatul Unit. Parinții care vor refuza sa iși trimita copiii la școala in luna septembrie vor fi amendați, a anunțat ministrul Educației Gavin Williamson, potrivit BBC.

- Potrivit ziarului german, au fost inregistrate si doua cazuri suspecte, conectate cu cele din Spandau, in alte doua scoli din Neukolln. Citeste si: Cat este alocatia unui copil din Germania? Relansarea economica a nemtilor aduce si subventii de 6.000 de euro la masini electrice! Cei…