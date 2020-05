Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Ciolos, liderul PLUS, afirma ca a declarat cladirea Guvernului zona ”smoke-free“ in 2016, inainte ca legea antifumat sa intre in vigoare, dar trei prim-ministri care i-au urmat au adus cu ei scrumierele. Ciolos ii recomanda lui Ludovic Orban sa-si ceara scuze pentru contraexemplu…

- Ministrul Finantelor Florin Cițu a anunțat joi ca unul din scenariile pe care le ia in calcul pentru marirea pensiilor privește majorarea lor cu 10% de la 1 septembrie. La scurt timp de la declarația facuta la Realitatea PLUS, ministrul a fost contrazis de premierul Ludovic Orban, care a spus ca…

- Florin Cițu a anunțat ca punctul de pensie ar putea crește cu doar 10%, din luna septembrie. Ministrul este contrazis insa de Ludovic Orban, care a declarat ca nu se știe, deocamdata, cu cat se vor majora pensiile, dar are certitudinea ca ele vor crește. ”Este prematura orice declaratie pe tema asta.…

- Premierul Orban nu a putut preciza, insa, care va fi și procentul de creștere al pensiilor. „O sa dau raspunsul ca pensiile vor crește. Cu cat vor crește pensiile depinde de starea economiei și de capacitatea efectiva de a putea plati pensiile, nu numai anul asta, ci anul viitor și anul care urmeaza…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Nicio masura a Guvernului, indiferent cat de raționala ar fi, nu poate fi implementata in absența increderii cetațenilor. Iar increderea nu poate fi asigurata cu biciul. Ea poate fi astfel menținuta doar un timp extrem de limitat. Frica nu creeaza solidaritate. Iar increderea…

- Deputatul USR Cristina Pruna a reacționat dur dupa ce Legea privind simplificarea și debirocratizarea inființarii unei firme a fost atacata de catre Guvernul Orban la CCR.„10 pagini de argumentație aiuristica pentru a spune ca antreprenorii sunt automat infractori și nu cumva sa le dam șansa…

- Personalul medical ramane in țara Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela , a anuntat, la 4 aprilie 2020, in declaratia de la sediul Ministerului Afacerilor Interne, ca a semnat Ordonanta Militara nr 7 cu privire la masuri de combatere a epidemiei de COVID-19, care este avizata de premierul Ludovic…

