- Sportiva romana Andreea Grecu ocupa locul noua in proba feminina de monobob, dupa primele doua manse, desfasurate duminica, 13 februarie, la Jocurile Olimpice de la Beijing. La Yanqing, pe o ninsoare ca-n povești, Andreea Grecu a plecat in concurs a 14-a și a avut un timp foarte bun la start in prima…

- Sambata, 12 februarie, doi romani au evoluat la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing. Daniel Andrei Cacina s-a clasat pe locul 46 in prima mansa a concursului de sarituri cu schiurile de la trambulina mare și a ratat accederea in mansa finala. Cacina a reusit o saritura de 119 metri la Zhangjiakou,…

- Sportivul german Christopher Grotheer a castigat medalia de aur in proba masculina de skeleton, vineri, la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing. Germania a reusit dubla in aceasta proba, Axel Junck obtinand medalia de argint.Dublul campion mondial a fost cel mai bun in primele trei…

- Sportivul roman Valentin Cretu s-a clasat pe locul 29 dupa trei manse si a ratat calificarea in mansa finala la sanie simplu masculin, duminica, la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, conform Agerpre. Cretu, care era pe locul 15 dupa primele doua manse, s-a rasturnat la ultimul viraj din mansa…

