Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, vineri seara, ca, din punctul sau de vedere, avand in vedere evolutia pandemiei de coronavirus, relaxarile pot continua pentru cei care au fost vaccinati, insa pentru persoanele neimunizate trebuie sa existe restrictii, daca cifrele vor creste…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, vineri seara, la B1 Tv, ca 87% din noile cazuri de infectare cu COVID aparute in Romania in ultimele patru saptamani au fost inregistrate in randul persoanelor nevaccinate, iar 91% din decesele provocate de virus au aparut la persoane neimunizate, potrivit…

- Autoritatile pregatesc restrictii pentru romanii nevaccinati Ministrul Sanatatii a anunțat seara ca noi restrictii ar putea fi impuse in urmatoarea perioada in Romania, in conditiile cresterii numarului de infectari cu COVID-19. Ioana Mihaila da asigurari ca noile masuri care se vor impune, nu ii vor…

- Romanii vaccinați pot respira ușurați. Viitoarele restrictii, daca ele vor mai exista, se vor referi strict la persoanele nevaccinate, dupa cum anunța ministrul Sanatații, Ioana Mihaila. In aceasta seara, ministrul Sanatatii a anunțat, la Antena 3, ca noi restrictii ar putea fi impuse in urmatoarea…

- Ministrul Sanatații atrage atenția asupra pericolele care vor veni odata cu cel de-al patrulea val al pandemiei, predominant cu tulpina Delta., Ioana Mihaila a menționat, de asemenea, faptul ca va exista o categorie de persoane mult mai afectata decat ceilalți cetațeni. Odata cu creșterea numarului…

- Italia renunța la carantina obligatorie impusa celor care vin din Romania și din toate statele Uniunii Europene, dar și celor care sosesc din Marea Britanie sau Israel. Noua reglementare va intra in vigoare de luni, 17 mai, insa cei care vor intra in Italia vor trebui sa prezinta un test COVID-19 negativ.…

- Florin Cițu a dezvaluit ca dorește sa-i descurajeze pe romani cu privire la aducerea mașinilor la mana a doua din strainatate. Potrivit premierului, aceasta descurajare ar trebui sa fie facuta printr-o motivație pozitiva, așa cum a dat asigurari in cadrul negocierilor pentru Planul Național de Redresare…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a semnat, LUNI, ordinul privind activitatea de testare in farmacii cu teste antigenice rapide pentru diagnosticarea infectiei cu SARS-CoV-2, scrie News.ro. Astfel, farmaciile pot opta pentru desfasurarea activitatii de testare antigenica rapida pentru depistarea COVID-19…