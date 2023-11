Ce restricții va impune YouTube Noile modificari in platforma ii vizeaza pe adolescenții care pot fi susceptibili la influențe negative in online. YouTube vrea sa descurajeze conținutul care promoveaza anumite standarde corporale sau de frumusețe. Iata ce planuri are compania-mama, Google. Printr-un comunicat al serviciului Google, utilizatorii platformei au fost informați de restricționarea videoclipurilor sau reclamelor car Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- YouTube se inspira de la Netflix și introduce un nou buton in fluxul principal din aplicația de mobil. Acestea este dedicat celor care vor sa se uite la un video, dar nu au inspirație pentru a cauta un clip anume, sau nu sunt atrași in mod special de recomandarile din flux generate de algoritm. Butonul…

- Vanzarea porcilor crescuți in gospodarii, INTERZISA. Restricții și la transport. Noile norme ANSVSA la Legea Porcului Vanzarea porcilor crescuți in gospodarii va fi interzisa și vor exista restricții și la transportul animalelor. Noile norme ANSVSA au fost emise cu puține saptamani inainte de Craciun.…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica atrage atentia asupra unor conturi si videoclipuri sponsorizate care promoveaza tentative de frauda pe YouTube. Infractorii cibernetici creeaza conturi de Google pe care plaseaza informatii si elemente vizuale care au ca obiect inducerea in eroare a utilizatorului.…

- ”Metoda este destul de simpla si eficienta pentru atacatori, aceasta fiind deja extensiv folosita pe platformele Meta. Infractorii cibernetici creeaza conturi de Google (Youtube), pe care plaseaza informatii si elemente vizuale care au ca obiectiv inducerea in eroare a utilizatorului, au transmis, vinei,…

- Consiliul General al Municipiului București vrea sa ia in calcul varianta ca toți conducatorii de trotinete sa aiba cel puțin 14 ani și sa poarte casca de protecție obligatoriu.De asemenea, este interzis ca mai multe persoane sa foloseasca același vehicul. Daca un drum este prevazut cu o pista…

- Google va solicita dezvaluirea utilizarii inteligenței artificiale in reclamele politice. Astfel, anunțurile electorale și de campanie electorala vor trebui sa precizeze clar daca folosesc conținut generat de inteligența artificiala, din luna noiembrie 2023. Google este prima companie de tehnologie…

- Google a anuntat ca va organiza un eveniment pe data de 4 octombrie. Evenimentul va avea in centrul atentiei hardware-ul nou dezvoltat de compania americana. Desi, oficial, nu se mentioneaza exact despre ce produse este vorba, conform istoricului din ultimii ani, sansele ca vedeta evenimentului sa fie…

- Gigantii Internetului au - incepand de vineri - in Uniunea Europeana (UE) obligatii consolidate in lupta impotriva continuturilor ilegale si de a fi mai transparenti si risca altfel amenzi uriase, in virtutea unei noi legislatii fara echivalent in lume - Digital Services Act (DSA), relateaza AFP.DSA…