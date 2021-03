Stiri pe aceeasi tema

- In unele cluburi din București se organizeaza in continuare petreceri, in ciuda numarului mare de persoane infectate cu Covid. Mai multe imagini de la petrecerile din weekend in localuri din zona de Nord a capitalei au fost postate pe rețelele de socializare. Pe o masa dintr-un restaurant era era postat…

- Anul trecut pe strazile Capitalei au fost prinși 500 de șoferi fara permis auto. In 2018, 545 de persoane au condus deși nu aveau un permis de conducere. Numarul lor a crescut in 2019 cu 73. Ceva mai puțini au fost depistați de polițiști in 2020, 466, insa a fost an de pandemie, cu restricții... View…

- Capitala a trecut astazi in scenariul roșu, rata de infectare fiind peste 3 la mia de locuitori. Edupedu.ro l-a contactat pe Inspectorul General al Capitalei, Ionel Pușcaș, pentru a explica situația școlilor incepand de luni. „Pe baza adresei primite de la Direcția de Sanatate Publica (DSP) București…

- Facultațile de Drept din Iași, Cluj, Timișoara și Sibiu susțin decizia Univesitații din Bucuresti care a decis sa-i exmatriculeze pe cei 45 de studenți care au copiat la examene. Acestea explica in mesaje postate pe site-urile proprii ca UB a dat in acest fel un exemplu ca nu tolereaza frauda. Marți,…

- La Muzeul Țaranului din București gasești și azi marțișoare. Este ultima zi a targului organizat special pentru aceasta sarbatoare. Anul acesta, pentru a respecta restricțiile impuse de pandemie, numarul expozanților este mai mic. Gasești marțișoare lucrate de artiști plastici din tot felul de materiale,…

- La Muzeul Țaranului din București gasești și azi marțișoare. Este ultima zi a targului organizat special pentru aceasta sarbatoare. Anul acesta, pentru a respecta restricțiile impuse de pandemie, numarul expozanților este mai mic. Gasești marțișoare lucrate de artiști plastici din tot felul de materiale,…

- Unele Universitați incep de azi semestrul al doilea. Babeș Bolyai reia de azi cursurile in format fizic pentru Facultațile vocaționale. Celelalte Facultați raman in online. Conducerea Universitații anunța ca modificarea scenariilor se va decide de la o saptamana la alta in funcție de cum evolueaza condițiile…

- Doi polițiști scoși din sistem au facut o mica avere in doar cateva luni. Barbații foloseau un Logan neinscripționat, dar cu numere MAI, uniformele și recuzita unui agent de circulație, deși au fost dați afara din Poliție in urma cu ceva timp. Opreau autoturismele și cereau șpaga, iar cand nu primeau,…