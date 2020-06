Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 1 iunie sunt permise activitațile de preparare, servire și consum al produselor alimentare, bauturilor alcoolice și nealcoolice in spațiile special amenajate din exteriorul cladirilor unitaților de alimentație publica (terase) și totodata sunt permise activitațile de operare a…

- La inceputul sedintei de Guvern, Ludovic Orban a anuntat masurile de relaxare valabile incepand din 1 iunie. "Incepand cu data de 1 iunie este permisa organizarea si desfasurarea spectacolelor, concertelor, altor evenimente culturale in aer liber, precum si a festivaluilor publice si private,…

- Postare stranie, sambata dupa-amiaza, a deputatului traseist (acum membru al Partidului Miscarea Populara) Adrian Mocanu, care a creat ceva agitatie in mediile politice locale, amortite de-a binelea dupa doua luni de stare de urgenta. Mocanu a postat pe pagina sa oficiala de Facebook o fotografie in…

- Ministrul Bogdan Gheorghiu a precizat ca a discutat cu premierul Ludovic Orban, care ar fi aratat deschidere spre aceasta propunere. Astfel, începând cu 1 iunie, spectacolelel și festivalurile organizate în aer liber cu mai puțin de 4000 de participanți ar putea fi reluate …

- Decizia a fost adoptata miercuri in Consiliul de Securitate Nationala, care a decis sa nu se deschida inca barurile, restaurantele si hotelurile. Pe de alta parte, Consiliul a decis amanarea autorizarii excursiilor de o zi, precum si sederile la resedintele de vacanta, care nu vor fi permise…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca dupa 15 mai nu va mai fi nevoie de completarea unei declaratii pe proprie raspundere pentru persoanele care se deplaseaza în interiorul localitatii în care locuiesc.

- Aflat la Iasi, premierul Ludovic Orban a afirmat ca, dupa 15 mai, deplasarile in scop turistic nu vor mai fi interzise. In schimb, pentru redeschiderea restaurantelor trebuie stabilite niste reguli extrem de clare, a completat premierul. Intrebat cum se va proceda, dupa 15 mai, in cazul deplasarilor…

- Ziarul Unirea Premierul Ludovic Orban: Varful pandemiei va fi intre 1 și 5 mai. Revenirea la normalitate se va face treptat, cu acele activitati unde exista un grad mic de risc Ludovic Orban a declarat, joi seara, ca varful epidemiei este estimat, in acest moment, in perioada 1-5 mai, dar prognozele…