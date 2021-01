Ce restricții iau țările UE împotriva noii tulpini de coronavirus când România relaxează măsurile Restricțiile impotriva pandemiei de COVID-19 și a noii tulpini de coronavirus sunt tot mai stricte in Uniunea Europeana, insa in București, masurile de protecție urmeaza sa fie relaxate. Relaxarea masurilor incepe de astazi și ar putea continua cu redeschirea școlilor, in data de 8 februarie. Acest lucru se intampla in contextul in care noua tulpina de COVID-19, care este mai contagioasa, a ajuns inclusiv in Romania. In București, relaxarea restricțiilor a fost justificata de faptul ca incidența cazurilor a scazut sub trei la mia de locuitori pentru prima data in patru luni. Astfel, se deschid… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

