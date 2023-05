Stiri pe aceeasi tema

- ANRE a avizat plata a 15,46 miliarde lei catre furnizorii de energie. Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a verificat si transmis spre decontare de la bugetul statului, pentru furnizorii de energie, o suma de aproape 15,46 miliarde lei, in crestere cu peste un miliard…

- Gigantul energetic rus Gazprom a anuntat marti ca in 2022 profitul sau net a scazut cu peste 40%, pana la 1.266 miliarde ruble (15,77 miliarde dolari), de la 2.093 miliarde ruble in 2021, din cauza unei majorari a taxelor introduse in a doua jumatate a anului trecut, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Romania vrea sa achiziționeze doua submarine Scorpene de la Naval Group, iar valoarea estimata a contractului este de doua miliarde de euro fara TVA, informeaza Hotnews.ro. Naval Group a castigat in 2019 licitatia pentru livrarea a patru corvete, dar contractul inca nu a fost semnat.Ministerul Apararii…

- Romania a finalizat o noua etapa a dialogului cu Comisia Europeana privind plata celei de-a doua transe de plata din PNRR, in valoare totala neta de 2,81 miliarde euro. Cererea de plata vizeaza 51 de jaloane si tinte.

- Romania a finalizat o noua etapa a dialogului cu Comisia Europeana privind plata celei de-a doua transe de plata din PNRR, in valoare totala neta de 2,81 miliarde euro, care vizeaza 51 de jaloane si tinte, informeaza, marti, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), informeaza AGERPRES…

- Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a platit peste 156 milioane de euro doar pentru 80.000 de dosare din 255.000 de cereri de plata in falimentul City Insurance de anul trecut, la care se adauga acum și Euroins, unde ASF se așteapta la plați de peste 250 milioane de euro. HotNews.ro a intrebat…

- In primele doua luni si jumatate din acest an, Directia Taxe si Impozite Locale Piatra-Neamt a incasat 14,8 milioane de lei, din cele trei categorii de taxe si impozite, cea mai mare parte, peste 8 milioane de lei din cele datorate pe cladiri. Prin hotarare de consiliu local a fost stabilit nivelul…

- Prin urmare, pe ordonanta de urgenta 118/2021, in perioada noiembrie 2021 – martie 2022 au fost depuse 345 cereri, de catre 80 de societati, din care au fost aprobate 288, restul fiind declarate neeligibile, arata comunicatul de presa al ANRE. Suma transmisa catre Ministerul Energiei a fost de peste…