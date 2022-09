Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, in conferinta de presa comuna cu presedintele Ungariei, Katalin Novak, ca este interesul comun al celor doua state ca drepturile minoritatilor maghiare sa fie pe deplin respectate, sa isi poata trai cultura, sa isi poate folosi limba materna. „Și, apropo,…

- Presedintele Ungariei, Katalin Novak, se va deplasa, miercuri, la Bucuresti, pentru o vizita oficiala, la invitatia presedintelui Klaus Iohannis, potrivit agentiei maghiare de presa MTI. Katalin Novak va fi primita si de premierul Nicolae Cuca, dar si de sefii Parlamentului de la Bucuresti. Potrivit…

- Dupa ce a caștigat turneul WTA 1.000 de la Toronto, Simona Halep a fost intrebata, la conferința de presa, despre fanii unguri. Gafa jurnalistei a fost imediat indreptata de jucatoare, care a corectat-o spunand „fanii romani”. La conferința de presa, o jurnalista a pus-o in incurcatura pe Simona Halep,…

- Rusia si-a asigurat aliatul Serbia de sprijinul ei luni in conflictul cu Kosovo, informeaza agentia DPA, citata de Agerpres. „Sprijinul nostru este absolut pentru Serbia”, a declarat secretarul de presa al Kremlinului Dmitri Peskov la Moscova, potrivit agentiei de presa Interfax. „Sustinem pozitia pasnica…

- Klaus Iohannis a anunțat, marți, in conferința de presa de la Palatul Cotroceni, ca drafturile legilor securitații naționale sunt in lucru la Guvern și nu au intrat inca pe circuitul de avizare. Iohannis a refuzat sa spuna cum au aparut in spațiul public proiectele, deși la precedentele declarații de…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut joi, 30 iunie 2022, o intrevedere cu Presedintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdogan, in marja participarii la Summitul NATO de la Madrid, anunța Administrația Prezidențiala. Cei doi sefi de stat au convenit intensificarea cooperarii in domeniul energiei,…

- Zecile de ONG-uri s-au coalizat pentru a-l acuza pe președintele Klaus Iohannis de „atac direct atat la adresa avertizorilor de integritate, cat și a libertații presei”, atunci cand a afirmat, referitor la apariția in presa a proiectelor legilor securitații, ca „știm cine le-a dat” și ca „e o eroare…