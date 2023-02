Stiri pe aceeasi tema

- Sheriff a cedat in primul meci din cadrul 1/16 de finala din Conference League contra gruparii sirbe Partizan. Meciul, care a avut loc la stadionul Zimbru din capitala, s-a incheiat cu victoria adversarului, scor 1:0. Returul va avea loc peste o saptamina in Serbia. Sheriff - Partizan (Serbia) 0:1 Marcator:…

- In urma cu o saptamina, au fost scoase in vinzare biletele pentru meciul din cadrul Conference League dintre Sheriff și clubul Partizan din Serbia, care este planificat pentru 16 februarie la stadionul Zimbru, transmite moldfootbal. Insa vinzarea biletelor a fost stopata simultan pe ambele platforme…

- Partida dintre FC Sheriff și Partizan Belgrad din Conference League, programata pentru joi, 16 februarie, se va juca cu porțile inchise. Anunțul a fost facut de FC Sheriff, care se obliga sa returneze banii celor care și-au procurat bilete, transmite Ziarul Național . „Federația de Fotbal din Moldova…

- In urma apariției in sursele mass-media și rețelele de socializare a unor imagini video cu un puternic impact emoțional de agresiune, unde o tanara este batuta de o alta fata , poliția informeaza ca a inregistrat cazul la finele lunii decembrie a anului 2022, fiind sesizata de catre mama tinerei agresate.…

- La sfirșitul anului 2022, antrenorul principal al clubului Zimbru, Lilian Popescu, a fost desemnat cel mai bun antrenor al anului, iar jucatorul echipei ”Zimbru”, Alexandru Dedov, a fost ales cel mai bun mijlocaș, relateaza moldfootball.com. Ambii reprezentanți ai clubului din Chișinau au fost premiați…

- Presa anunța ca preparatorul fizic Denis Zmeu, in virsta de 37 de ani, a plecat din staff-ul tehnic al clubului Sheriff. Conform Sport1.md, fostul mijlocaș al clubului Zimbru, FC Vaslui din Romania și al naționalei Moldovei a revenit la Ararat Erevan, unde a ocupat deja funcția de preparator fizic din…

- Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) din Republica Moldova a venit, luni seara, cu precizari, dupa ce seful sau, Alexandru Mustetea, a declarat intr-un interviu ca Federatia Rusa ar avea in plan sa invadeze tara la inceputul anului 2023, in functie de evolutiile razboiului din Ucraina, un…

- In Moldova este implementat cu succes Proiectul "Eroii pamintului moldovenesc", lansat in 2019 de un grup special de istorici și jurnaliști. Despre acest lucru s-a discutat in cadrul unei ședințe a Clubului istoricilor, care a avut loc la Casa Rusa din Chișinau, relateaza Noi.md . In cadrul acestei…