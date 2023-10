Ce reprezinta punctele roşii şi galbene de pe anvelope. Mulţi şoferi le ignoră importanţa, dar fac o mare greşeală! Anvelopele auto au mai multe simboluri pe partea laterala, dar si cateva puncte care indica faptul ca siguranța in mers poate fi afectata. Atunci cand anvelopa se uzeaza, punctele dispar, iar soferii se pot confrunta cu probleme grave. Punctele roșii sunt plasate de producatori acolo unde anvelopa iese puțin in afara, drept urmare nu are forma unui cerc perfect. De fapt, in multe cazuri, janta are și un marcaj similar, indicand punctul cu care trebuie aliniata anvelopa. Din acest motiv, punctele roșii sunt extrem de importante la montarea anvelopelor, deoarece permit tehnicianului sa echilibreze… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

