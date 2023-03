Stiri pe aceeasi tema

- Tranziția catre mașinile electrice este, practic, o certitudine in acest moment. In unele parți ale lumii, precum in Uniunea Europeana și in unele state din America de Nord și din Asia, tranziția catre mașinile cu zero emisii este programata sa fie finalizata odata cu deceniul urmator. Alaturi de asta,…

- Anul trecut, mașinile electrice au avut o cota de piața de 12.1% in țarile membre Uniunii Europene. Acest numar a crescut cu 3% fața de nivelul inregistrat in 2021, iar trendul ascendent este evidențiat de vanzarile de mașini electrice in perioada 2016-2022. Potrivit unui nou raport ACEA, vanzarile…

- Germania a cerut Uniunii Europene sa propuna reglementari care sa permita masinilor cu motoare pe combustie ce folosesc combustibili cu carbon neutru sa fie vandute in Europa dupa 2035, data convenita de UE pentru ca toate masinile noi sa aiba emisii zero, transmite Reuters. Parlamentul European…

- Comisia Europeana a propus un plan prin care toate autobuzele sa fie cu zero emisii incepand din 2030. Totodata, Comisia a propus și un plan prin care sa reduca treptat emisiile provenite de la vehiculele grele pana in 2050. In urma cu doar o zi, Parlamentul European a adoptat oficial planul de a interzice…

Mașinile pe benzina și diesel, interzise in toata Europa. Noile obiective de reducere a emisiilor de CO2 pentru autoturismele și vehiculele utilitare ușoare noi ca parte a pachetului "Pregatiți pentru 55", au fost aprobate de Paralamentul European. De cand intra in vigoare masura.

- Parlamentul European a votat noul regulament care interzice mașinile cu motor termic (pe benzina sau diesel), incepand din anul 2035. Planul este trecerea exclusiva la mașini electrice pentru combaterea schimbarilor climatice. Parlamentul European – PE a aprobat noile obiective de reducere a emisiilor…

- Carburanții s-ar putea scumpi din nou, avertizeaza analistii și reprezentanții companiilor petroliere dupa ce Uniunea Europeana a renunțat la cea mai mare parte a importurilor de benzina și motorina din Federația Rusa.