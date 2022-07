Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana adopta, vineri, al șaptelea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei ce va adauga aurul rusesc la lista de importuri interzise in UE și va modifica restricțiile deja in vigoare pentru a evita ingreunarea exporturilor de alimente, potrivit oficialilor citați de Reuters. Noile masuri fac…

- The European Union health agencies on Monday recommended a second COVID-19 booster for everyone above 60 amid a new rise in infections and hospitalizations across Europe, according to Reuters. While the existing coronavirus vaccines continue to provide good protection against hospitalization and death,…

- Comisia Europeana si agentiile sanitare ale Uniunii Europene (UE) recomanda, luni, vaccinarea cu al doilea ”booster” a tuturor persoanelor in varsta de peste 60 de ani – coborand astfel varsta de la 80 de ani – impotriva unui nou ”val vast” COVID-19 din prezent, relateaza AFP. ”Indemn statele membre…

- Romania are in stocuri aproximativ 8,5 milioane de doze de vaccin anti-COVID, anul acesta va primi inca pe atat, iar in 2023 are contractate alte 19 milioane de doze. Ministrul Sanatatii spune ca spera ca negocierile sa duca la scaderea cantitatilor care vor fi livrate, Alexandru Rafila atragand atentia…

- BioNTech, partenera din Germania a Pfizer pentru vaccinurile impotriva Covid-19, a anuntat ca cele doua companii vor incepe in a doua jumatate a anului testarea pe oameni a unui vaccin de generatie urmatoare care protejeaza impotriva unei game largi de coronavirusuri, transmite Reuters. Lucrarile lor…

- Invadarea Ucrainei de catre Rusia ar urma sa afecteze negativ economia Romaniei, se arata intr-un raport publicat luni de Comisia Europeana. Efectele directe negative ale invaziei vor fi probabil limitate in urma legaturilor comerciale directe reduse ale Romaniei cu Ucraina si Rusia. Cu toate acestea,…

- Josep Borrell, vice-președinte Comisiei Europene a anuntat vineri, in marja reuniunii ministrilor de externe ai G7 de la Weissenhaus, ca blocul comunitar va furniza Ucrainei un nou ajutor militar in valoare de 500 de milioane de euro, sprijin care va fi pentru armament greu cum sunt tancurile, relateaza…

- Polonia nu are niciun ”motiv coerent” sa invoce forta majora intr-un contract existent pentru a nu mai plati mai multe vaccinuri impotriva COVID-19 de la Pfizer, a declarat un oficial al Comisiei Europene pentru Reuters. In aprilie, ministrul polonez al Sanatatii, Adam Niedzielski, a declarat ca Varsovia…