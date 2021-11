Stiri pe aceeasi tema

- Noi informații in cazul Antoniei, fetița ucisa in județul Arad. Mama fetiței era intr-o relație cu un alt barbat, altul decat tatal biologic al fetiței ucise cu bestialitate. Tatal biologic, Daniel Oancea, se afla in Olanda, la munca, și conform celor marturisite de acesta, a aflat din presa despre…

- Alte noi detalii ies la iveala legate de crima șocanta din Arad. Se pare ca ucigașul care a omorat-o pe Antonia, fetița de cinci ani in casa, l-a luat pe baiețelul de trei ani cu el atunci cand i-a dus trupul minorei pe camp. Fratele mai mic al acesteia nu a vazut scena incendierii.

- Vecina criminalului din Arad, cel care și-a ucis fiica vitraga și a incendiat-o, spune ca a auzit intreaga scena, cel mai probabil momentul cand a fost ucisa Antonia. Ea a precizat ca a vrut sa se duca la ușa apartamentului, insa i-a fost teama de barbatul violent.

- UPDATE Tatal vitreg al fetiței care a fost gasita moarta și incendiata la Arad a fost reținut in urma cu aproximativ doua ore. Acesta va fi prezentat astazi in fața procurorilor cu propunerea de arestare preventiva. Din primele date ale anchetei se pare ca acesta nu a recunoscut nimic. Potrivit apropiaților,…

- Fetița ucisa și incendiata pe un camp de langa Arad a fost identificata, iar parinții ei au devenit acum principalii suspecți. Tatal vitreg a fost adus in catușe la audieri. Conform unor surse Digi24, barbatul este consumator de droguri. Acesta le-ar fi spus procurorilor ca a gasit-o moarta pe copila…