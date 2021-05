Ce relaxare? Care libertate? A ieșit Covid Voda acum cateva zile și a decretat ca ne relaxam, gata, avem voie fara masca pe trotuare. Tot cu voie de la stapanire putem sa mergem și noaptea, pe strazi. Ba mai putem și sa cascam ochii prin magazine, dupa vechiul program, sau sa intarziem pe la carciumi. Lumea s-a bulucit și […] The post Ce relaxare? Care libertate? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

