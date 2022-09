Stiri pe aceeasi tema

- Laurențiu Reghecampf, 47 de ani, in prezent antrenorul celor de la Neftchi Baku, nu exclude revenirea la FCSB. Reghecampf are in palmares doua titluri in Liga 1 cu FCSB, pe care a antrenat-o in doua mandate, 2012-2014 și 2015-2017. A mai cucerit o Supercupa și o Cupa a Ligii alaturi de roș-albaștri.…

- Laurențiu Reghecampf antreneaza in prima liga din Azerbaijan pe Neftci Baku, dar nu exclude posibilitatea unei intoarceri la FCSB. Ar fi al treilea contract cu formația finanțata de Gigi Becali. Antrenorul a spus ca patronul echipei ii este bun prieten și este convins ca ar colabora foarte bine. Laurențiu…

- Laurențiu Reghecampf, care s-a mutat cu Corina Caciuc și baiețelul lor in Azerbaidjan, acolo unde el antreneaza echipa Neftchi Baku, ar trebui sa ajunga astazi in Romania, conform Click . Antrenorul și Anamaria Prodan ar putea ajunge la final cu procesul de divorț, dar și cu conflictul bunurilor comune.…

- Nicolae Dica este sub mare presiune la FCSB. A pierdut meciul cu Universitatea Craiova și nu a mai caștigat de șase partide, in toate competițiile, iar fanii ii cer sa plece, deși Gigi Becali ii transmite mesaje de susținere. Antrenorul este demoralizat și este convins ca este vorba de ghinion. Mirel…

- Gigi Becali (64 de ani) spera ca Nicolae Dica sa preia astazi postul ramas liber dupa demisia lui Toni Petrea (47 de ani) la finalul partidei Rapid-FCSB 0-2.Cei doi au purtat o runda de discutii luni seara, la Becali acasa, si este greu de crezut ca Dica, fara angajament de la plecarea de la echipa…

- Mihai Stoica (57 de ani), managerul general de la FCSB, a dezvaluit ca patronul Gigi Becali va purta discuții decisive cu Nicolae Dica (42) in aceasta seara, in vederea preluarii funcției de antrenor principal. Anunțat de Toni Petrea ca-și va prezenta demisia, Gigi Becali s-a orientat catre Nicolae…

- Toate lucrurile merg ca pe roate in viața lui Laurențiu Reghecampf. Pe plan profesional este considerat un om de succes, asta deoarece a dat lovitura dupa plecarea de la Universitatea Craiova. Nici pe plan amoros nu o duce rau, astfel ca a postat prima imagine asumata alaturi de iubita lui, Corina Caciuc,…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt in plin proces de divorț. Antrenorul de fotbal deja și-a refacut viața, are o relație cu Corina Caciuc, care i-a daruit un baiat. Impresara ii dorește acestuia multa fericire și, intr-un interviu la Prima TV, ea a dezvaluit ca zilnic vorbește cu cel care…