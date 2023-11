Stiri pe aceeasi tema

- Irinel Columbeanu a ajuns intr-un punct al vieții sale in care este complet neajutorat. Fostul milionar se afla in acest moment intr-un azil de batrani, la care nu iși permite nici macar chiria.

- Monica Gabor traiește de peste 12 ani o frumoasa poveste de dragoste cu Mr Pink, un bogat om de afaceri chinez. Se spune ca acesta s-ar fi oferit sa-i plateasca lui Irinel Columbeanu, fostul soț al Monicai, ajuns intr-un azil, locul la un centru de ingrijire, luxos, din Statele Unite. El i-ar fi propus…

- Astazi, așezat la casa lui și cu casa plina de copii, Cristi Borcea este cunoscut pentru cuceririle sale din trecut. Printre acestea, dar fara sorți de inzbanda, se pare ca ar fi fost și Monica Gabor.

- Irinel Columbeanu a fost unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Romania, insa acum a ajuns in punctul in care a pierdut tot. Vila lui de la Izvorani, cu care a facut furori chiar și la televizor, a fost distrusa complet și are geamurile spare. Iata cum arata acum proprietatea in care a locuit…

- Monica Gabor și-a construit o noua viața de cand s-a desparțit de Irinel Columbeanu. Vedeta traiește de atunci Statele Unite ale Americii, alaturi fiica ei, Irina. Dar puțini sunt cei care știu cum l-a cunoscut Monica Gabor pe Mr.Pink, barbatul cu care are o relație de 10 ani. Desparțirea lor dupa un…

- In timp ce Monica Gabor pare sa-și duca traiul fericita peste ocean, Irinel Columbeanu a decis sa se mute intr-un azil de batrani. Acest lucru nu a ramas netaxat, pe rețelele de socializare, unde fosta nevasta a omului de afaceri a avut parte de atacuri dure.

- Marire și decadere, sau cum il poți caracteriza in trei cuvinte pe Irinel Columbeanu. Cunoscut de romani ca un prosper om de afaceri și mare crai, Irinel, in varsta de 66 de ani, a ajuns la limita subzistenței. Fostul milionar de la Izvorani a trecut din palat la azil. El s-a mutat la azilul de batrani,…

- Nicoleta Luciu si Monica Gabor sunt doua dintre cele mai cunoscute nume din lumea mondena romaneasca. Puțini iși mai amintesc ce le leaga pe cele doua frumoase femei. Ambele au avut același barbat, in urma cu mulți ani. Nu, nu este vorba despre Irinel Columbeanu. Nicoleta Luciu si Monica Gabor, trecut…