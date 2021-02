Ce economii trebuie sa faci ca sa nu ti se devalorizeze banii in 2021

2020 a fost un an peste care am trecut cu greu si sigur nu-l vom uita prea curand, dar pentru ca in 2021 sa ne fie un pic mai bine va trebui sa fim foarte atenti cu economiile, mai ales in cazul unei inflatii crescute. Inflatia este echivalentul cresterii preturilor,… [citeste mai departe]