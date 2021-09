Stiri pe aceeasi tema

- Oana Radu și Catalin Dobrescu s-au regasit dupa ani de zile in care au fost prieteni și și-au dat o șansa iubirii, iar astazi sunt nedesparțiți. Cei doi s-au casatorit in urma cu un an și traiesc o frumoasa poveste de dragoste impreuna. Ei bine, mai siguri ca niciodata pe rodul iubirii lor, au marturisit…

- In urma cu aproximativ o luna, Oana Radu a marturisit ca soțul ei s-a ales cu o ruptura in zona umarului, in urma unei accidentari, astfel este necesara o operație. Ei bine, in urma cu cateva momente, vedeta a declarat la Antena Stars ca lucrurile se indreapta spre bine și nu se mai gandesc la o intervenție…

- Carmen Bruma, in varsta de 43 de ani și Mircea Badea, in varsta de 47 de ani, traiesc o frumoasa poveste de dragoste de 20 de ani. Cei doi au impreuna un baiețel de 7 ani, insa pana acum, cei doi nu au decis sa faca pasul cel mare. Cu toate astea, aceștia formeaza unul dintre cele mai frumoase și discrete…

- Oana Radu și soțul ei, Catalin Dobrescu, au motive de bucurie, asta deoarece astazi implinesc un an de casnicie. Vedeta spune ca in 2022 va face și nunta cu partenerul sau de viața și iși dorește tot atunci sa devina și parinți. Ce schimbari a adus ultimul an in relația lor.

- Oana Radu are un trup de invidiat și nu se ferește sa imbrace cele mai provocatoare costume de baie. Vedeta recunoaște ca fara soțul ei nu ar fi putut niciodata sa ajunga la rezultatele la care poate nici nu visa, dar acum este extrem de grijulie la alimentație și la mișcare. In exclusivitate la Antena…

- Oana Roman a facut primele declarații despre cearta care ar fi avut loc intre ea și Vica Blochina. Vedeta de la Antena Stars le-a spus adevarul fanilor, ca o reacție la spusele blondinei, cea din urma declarand recent, la Xtra Night Show, ca a fost dezamagita de fiica lui Petre Roman. Iata confesiunea…

- Ruby a facut noi dezvaluirii despre casatoria cu Robert Adrian, iubitul ei. Vedeta a povestit la Antena Stars care e motivul pentru care nu a ajuns in fața ofițerului de stare civila pana in acest moment.