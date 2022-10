Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Hagi este unul dintre cei mai cunoscuți și talentați fotbaliști romani. A avut și are o cariera de succes, alaturi de o familie frumoasa. „Regele” și-a educat copiii așa cum a știut mai bine și are o relație foarte buna cu cei doi. Ce dorințe are de la aceștia atunci cand va ajunge la […] The…

- Gheorghe Hagi este unul dintre cei mai mari fosti fotbalisti romani. Actual antrenor la Farul Constanța, "Regele" a facut mari performante pentru fotbalul romanesc. Insa, de curand, tehnicianul a dezvaluit carte a fost porecla sa pe vremea cand juca sub tricoul tricolorilor.

- Gheorghe Hagi (57 de ani), antrenorul celor de la Farul Constanța, a declarat pentru Orange Sport ca a avertizat ca fotbalul romanesc va ajunge din ce in ce mai rau. „Regele” a mai spus ca in ultimii doi ani a cerut de mai multe ori sa fie facuta o reconstrucție la echipa naționala, retrogradata recent…

- In etapa a saptea a Superligii, Farul Constanta a invins in deplasare Campioana Romaniei, CFR Cluj, scor 3 1, iar evolutia deosebita a "marinarilorldquo; a propulsat trei dintre ei in echipa ideala a etapei, prezentata de Liga Profesionista de Fotbal. Este vorba de fundasul stanga David Kiki si de cei…

- Gheorghe Hagi a avut parte de un moment jenant in timpul partidei Farul – FC Voluntari 2-1. Suparat ca a fost inlocuit, Dragoș Nedelcu a dat mana „in treacat” cu antrenorul sau. „Regele” s-a enervat și i-a reproșat acest lucru, violent, chiar pe marginea terenului, iar Gabi Balint și Florin Raducioiu…

- Antrenorul formatiei Farul Constanta, Gheorghe Hagi, a afirmat ca meciul de luni cu FC Botosani este unul dificil din toate punctele de vedere, cu o formatie care este in forma si care joaca foarte bine pe propriul teren.

- Antrenorul echipei de fotbal Farul Constanta, Gheorghe Hagi, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca intotdeauna formatia sa a avut meciuri grele cu Chindia Targoviste, adversara din etapa a 3-a a Superligii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Gheorghe Hagi este unul dintre cei mai apreciați și iubiți sportivi din lume. El este considerat unul dintre cei mai buni mijlocași ofensivi din Europa anilor 80 și 90 și cel mai mare fotbalist roman din toate timpurile. Totuși, in ciuda renumelui sau, Regele a incasat un salariu foarte mic in sezonul…