Stiri pe aceeasi tema

- Anca Dinicu alias Gina Felea a facut declarații inedite despre viața ei amoroasa in cadrul unui interviu pe YouTube. Cunoscuta actrița s-a iubit cu Kani, fostul concurent de la Chefi la cuțite sezonul 9. Nimeni nu știa acest lucru despre ”blonda lui Bendeac”, insa recent, Anca Dinicu a dat totul din…

- A debutat in industria muzicala in urma cu aproximativ 25 de ani, a susținut mii de concerte, de cantari private, așa ca Alin Oprea s-a bucurat de adevarate caștiguri financiare. Acum insa, Alin Oprea incheiat divorțul de Larisa și așteapta partajul. Trebuie sa imparta toate bunurile, casele și banii…

- De foarte mult timp, Claudia Patrașcanu este in razboi cu tatal copiilor ei, Gabi Badalau. Artista a fost intrebata daca in viața ei a aparut cineva pana la acest moment, mai ales ca inca soțul ei, pentru ca divorțul nu s-a finalizat, și-a refacut viața. Claudia Patrașcanu a spus daca are sau nu are…

- A venit ziua cea mare pentru Simona Halep și pentru partenerul ei de viața, Toni Iuruc! Chiar in aceste momente, cei doi au parasit locuința, pregatiți pentru o nunta de poveste, așa cum amandoi au anunțat. Simona Halep și Toni Iuruc vor spune in cateva momente cel mai important „Da” din viața lor,…

- Pe Lora și Ionuț Ghenu ii unește o frumoasa poveste de dragoste, insa, deși sunt impreuna de 5 ani, cei doi indragostiți marturisesc ca sentimentele de iubire sunt la fel ca la inceput, insa un mic detaliu trezește suspiciuni in randul fanilor. Pentru a nu lasa loc de interpretare, Lora a vorbit in…

- A lasat lumea sa vorbeasca și sa tot vorbeasca despre viața sa amoroasa, dar asta pana acum, caci a dat carțile pe fața. Cuza a facut primele declarații la Antena Stars despre presupusa iubita. Este sau nu artistul de la ”Noaptea tarziu” intr-o relație?

- Decesul lui Nicolae Dolanescu a venit ca un șoc in lumea muzicii romanești. Soția lui a ramas extrem de indurerata și nici macar nu ii vine sa creada ca soțul ei nu mai este langa ea, ca nu mai este in viața. Cu toate acestea, și-a adunat toate puterile și a oferit marturisiri cutremuratoare despre…

- Nicoleta Nuca, ]n v\rst[ de 27 de ani, a fost ceruta zilele trecute in casatorie, de Alex Ursache, cel alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de cațiva ani. La scurt timp dupa ce a aratat tuturor inelul de logodna, artista face declarații surprinzatoare. Nicoleta Nuca si Alex Ursache…