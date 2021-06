Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșitul anului 2020 și inceputul anului acesta, Bianca Dragușanu le-a petrecut in Dubai și in Maldive alaturi de Gabi Badalau. Dupa intoarcerea in țara, modelul a spus ca traiește „cea mai frumoasa perioada” din viața ei. Bianca Dragușanu a spus ce sentimente are pentru Gabi Badalau dupa desparțire…

- Irinel Columbeanu nu mai formeaza o relație cu Oana Cojocaru, tanara in varsta de aproximativ 24 de ani. Afaceristul a fost surprins in compania a doua tinere domnișoare, iar Oana a facut primele declarații despre desparțirea celor doi.

- Alex Bodi a oferit declarații exclusive pentru Antena Stars despre altercațiile cu Bianca Dragușanu și acuzațiile care ii sunt aduse din partea fostei sale soții. Afaceristul a ținut sa specifice ca toate intalnirile au fost simple coincidențe și nu are intenția de a o desparți pe blondina de Gabi Badalau.

- Alex Bodi a dat de ințeles in urma cu doar cateva zile ca ar fi din nou indragostit, dupa ce s-a desparțit de Daria Radioniva, insa acum a transmis un nou mesaj subtil pe pagina sa de Instagram.

- Madalina Ghenea ar fi de fapt motivul separarii lui Alex Bodi de superba Daria Radionova. La scurta vreme dupa ce s-a aflat de desparțirea lor, fanii din mediul online au aruncat o privire mai atenta asupra contului sau de Instagram și ceea ce le-a sarit in ochi a fost faptul... The post Alex Bodi rupe…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu (USR-PLUS), a afirmat ca Vlad Voiculescu se bucura in continuare de susținerea partidului, dupa gafa de ieri, 8 aprilie , cand a insistat ca ordinul de ministru in vigoare nu da indicatii privind inmormantarea decedaților de COVID-19. Ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu…

- ”Nu, nu voi face acest lucru. Astazi (miercuri n.r.) am cerut scuze oamenilor pentru o greseala. Cred ca a fost lucrul corect pe care trebuia sa il fac. De asemenea, am sprijinul intregului guvern federal si al Parlamentului”, a afirmat Merkel intr-un interviu acordat postului public de radio si televiziune…