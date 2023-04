Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Perju, schimbari majore dupa divorț. Intr-un interviu la Antena Stars, actrița a anunțat ca e prima data cand nu va petrece Paștele alaturi de fetițele sale, micuțele au planuri alaturi de tatal lor, care le duce intr-o vacanța in strainatate. La inceputul lunii decembrie 2022 s-a aflat ca Andreea…

- „Impreuna la ai tai” e proiectul demarat in cadrul emisiunii „La Maruța” de la Pro TV , inainte de Paște. Echipa și-a propus sa aduca impreuna familii desparțite, parinți care n-au mai petrecut sarbatorile alaturi de copii chiar și 20 de ani. Au și reușit, iar pe post au prezentat povești impresionante…

- Vedeta TV Mirela Vaida a fost cu nervii intinși la maximum in aeroportul din Bergamo. Prezentatoarea nu a mai ajuns luni la emisiunea pe care o modereaza,"Acces Direct".Mirela Vaida trebuia sa ajunga astazi la pranz in Romania, insa zborul pe care il avea are intarziere. Prezentatoarea de la Antena…

- Gheorghe Coubiș, tatal lui Andrei Coubiș (19 ani), a dezvaluit ca fiul sau nu vrea sa mai auda de Romania. El a povestit un episod „care i-a dezvoltat o ura incredibila”. Coubiș, fundașul central capitan la Milan Primavera, nu vrea sa mai joace pentru Romania și a ales sa reprezinte Italia, țara in…

- Alina Pușcaș, care e prezentatoare la „Te cunosc de undeva!”, emisiunea difuzata la Antena 1, e casatorita civil din anul 2019 cu medicul stomatolog Mihai Stoenescu. Impreuna au trei copii, insa nici acum, dupa 9 ani de relație, nu sunt casatoriți religios. Intr-un interviu la Antena Stars. Alina Pușcaș…

- Adrian Mutu are patru copii din trei relații diferite. Antrenorul echipei Rapid a recunoscut ca are o relație tensionata cu baiatul cel mare, Mario, dar a dezvaluit și cum se ințelege cu fostele sale iubite, Alexandra Dinu și Consuelo. La doar 22 de ani, Adrian Mutu se casatorea cu Alexandra Dinu și…

- Mario Mutu are 20 de ani și e baiatul Alexandrei Dinu și al Adrian Mutu. Dupa aproximativ 15 ani in care a locuit in Italia cu mama lui, tanarul s-a stabilit in Romania. Intr-un interviu pentru Antena Stars, Alexandra Dinu a vorbit despre relația cu fiul ei și al lui Adrian Mutu, a recunoscut ca nu…