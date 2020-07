Stiri pe aceeasi tema

- Purtarea mastii in public va deveni obligatorie tot timpul in Catalonia, a anuntat miercuri liderul administratiei regiunii din nord-estul Spaniei, Quim Torra, relateaza dpa. De joi incolo, locuitorii din intreaga regiune vor trebui sa poarte masca in afara locuintei, chiar in situatii…

- 1. Iubește-i mama: Iubește-o atat de mult și de frumos, incat fetița ta iși va dori sa aiba parte de aceeași iubire. Fii un exemplu pentru ea și arata-i ca barbații pot oferi momente de tandrețe, respect, ințelegere și rabdare. Uita-te cu mandrie la mama ei și acum și peste 10 ani, caci e…

- Premierul Ludovic Orban apare azi intr-o noua fotografie postata Facebook de un apropiat al senatoarei PSD Olguța Vasilescu. In imagine, acesta apare fara masca la gura și fumand, in timpul unei ședințe de Guvern. La doar doua zile dupa apariția fotografiei in care Ludovic Orban și alți patru membri…

- Salile de fitness și forța se vor deschide pe 15 iunie, a anunțat Gabriel Toncean, președintele Federației Române de Culturism și Fitness, care a avut joi o discuție cu reprezentanții Ministerului Sanatații. Coronavirusul a blocat inclusiv activitatea instructorilor de fitness,…

- Reguli noi de la 1 iunie! Vezi ce trebuie sa respecți cand vei ieși la terasa și nu numai Ministrul Sanatații Nelu Tataru a anunțat aseara, 22 mai, ca este foarte posibil ca de la data de 1 iunie sa se deschida terasele, iar de pe 15 iunie sa putem merge chiar și in concediu pe litoral. Vestea ii bucura…

- Romanii așteapta cu sufletul la gura sa se poate bucura așa cum trebuie de vremea de afara și sa poata din nou sa petreaca cu prietenii la terese, insa in acest an se va intampla cu totul diferit. Iata ce reguli trebuie sa respecți incepand cu 1 iunie!

- Autoritatile galatene si brailene interpreteaza diferit o prevedere privind circulatia persoanelor in timpul starii de alerta. La Braila, cetatenii au voie sa circule fara declaratie pe propria...

- Romanii care vin din strainatate nu vor mai intra obligatoriu in carantina sau izolare, potrivit proiectului de lege al starii de alerta. Cei care revin in țara vor trebui sa prezinte un certificat medical care sa ateste ca nu au COVID-19, informeaza Mediafax.