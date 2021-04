Ce reguli trebuie sa respecte Primele Doamne ale Americii Prima Doamna nu este politician, dar are un rol extrem de important. De-a lungul istoriei, rolul jucat de Prima Doamna a evoluat cu fiecare administrație in parte. Femeile ce ocupa aceasta poziție in zilele noastre au numeroase responsabilitați, dar și reguli pe care trebuie sa le respecte. Iata aici cateva dintre ele. Au la dispoziție doar 12 ore pentru a se muta in Casa Alba. Nu pot accepta cadouri ce provin de la Guverne straine. Nu pot deschide geamurile Casei Albe. Dupa alegeri, actuala Prima Doamna trebuie sa ii ofere urmatoarei Prime…