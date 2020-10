Stiri pe aceeasi tema

- In urma unei mobilizari pe Facebook, unitatea medicala a primit 12 calorifere electrice. ”Or sa ne prinda bine calorifele astea la iarna, cand o sa cedeze vreo țeava”, recunoaște managerul spitalului. Dr. Emilian Imbri, managerul Spitalului ”Victor Babeș”, a mai spus ca a facut sesizari catre…

- Medicul Mircea Beuran este infectat cu noul coronavirus. Chirurgul se afla internat la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitala. Starea sa de sanatate este delicata, transmit medicii, potrivit Antena 3. Se pare ca medicul are o forma de infectare cu COVID-19 foarte serioasa. Beuran a…

- Surse medicale au declarat ca Nelu Stoian, fratele manelistului Florin Salam, a murit in aceasta seara. Acesta era internat in spital de aproximativ doua luni și era infectat cu noul coronavirus. Fratele manelistului Florin Salam se afla in internat la secția de Terapie Intensiva a Spitalului…

- Soluție revoluționara, de la Timișoara. Medicii de aici propun un tratament inedit pentru pacienții cu coronavirus. Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara propun ”plamanul artificial” pentru tratarea leziunilor grave ale aparatului respirator. Dispozitivul, cu o structura asemanatoare…

- Pana astazi, 10 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 99.684 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 41.010 pacienți au fost declarați vindecați și 12.568 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare (*cifrele privind pacienții vindecați…

- Pana astazi, 10 septembrie 2020, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 99.684 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 41.010 pacienți au fost declarați vindecați și 12.568 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare (cifrele privind pacienții vindecați și cei…

- Pana astazi, 20 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 74.963 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). (ieri 73617) 34.196 pacienți au fost declarați vindecați și 34.196-33.566=630 vindecați de ieri pana azi 8.820 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile…

- 33.566 pacienti au fost declarati vindecati si 8.551 pacienti asimptomatici au fost externati la 10 zile dupa depistare. Pana astazi, 19 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 73.617 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 . 33.566 pacienti au fost declarati vindecati…