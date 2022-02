Stiri pe aceeasi tema

- O veste cat se poate de buna pentru proprietarii de animale de companie care voiau sa iasa la plimbare, de exemplu, cu cainele cat mai aproape de malul marii. Sau doar sa vina cu tot cu prietenii necuvantatori pe plaja, in sezonul estival, in perioada vacanțelor sau doar a week-end-urilor petrecute…

- Prezența animalelor de companie pe plajele din Romania nu va mai fi considerata contravenție din acest an. Accesul pe plaja al animalelor de companie se va face numai cu respectarea unui set de norme menit sa asigure curatenia mediului inconjurator si siguranta tuturor celor aflati pe plajele Marii…

- Camera Deputatilor a adoptat marti, decizional, proiectul de lege initiat de USR care prevede ca accesul pe plaja al animalelor de companie va fi facut doar cu respectarea unui set de norme menit sa asigure curatenia mediului inconjurator si siguranta tuturor celor aflati pe plajele Marii Negre.

- Camera Deputatilor a adoptat marti, decizional, proiectul de lege initiat de USR care prevede ca accesul pe plaja al animalelor de companie va fi facut doar cu respectarea unui set de norme menit sa asigure curatenia mediului inconjurator si siguranta tuturor celor aflati pe plajele Marii Negre. In…

- Camera Deputaților, for decizional, a adoptat cu 284 de voturi pentru, un vot impotriva și 11 abțineri, proiectul care prevede eliminarea sancțiunilor pentru persoanele care iși aduc animalele pe plaja. Atat in perioada estivala, cat și in extrasezon, accesul animalelor domestice pe plaja va fi permis,…

- Accesul pe plaja al animalelor de companie se va face numai cu respectarea unui set de reguli menite sa asigure curatenia mediului si siguranta celor de pe litoral, iar cei care nu le respecta risca amenzi de pana la 10.000 lei, prevede un proiect de lege adoptat marti Camera Deputatilor, potrivit Agerpres…

- Parlamentarii au eliminat, marți, interdicția ca romanii aflați in vacanța sa-și ia pe plaja animalul de companie. Plenul Camerei Deputaților a decis, cu 284 de voturi ‘pentru’, un vot ‘contra’ și 11 abțineri, ca accesul animalelor de companie pe plajele Marii Negre. Accesul se va putea face cu respectarea…

- Potrivit unui proiect de lege adoptat marti, 15 februarie, de plenul Camerei Deputatilor, accesul pe plaja al animalelor de companie se va face numai cu respectarea unui set de norme menit sa asigure curatenia mediului inconjurator, dar si siguranta tuturor celor aflati pe plajele Marii Negre.Deputatii…