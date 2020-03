Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Centrului National de Cercetari Clinice pentru Boli Respiratorii din China a anuntat ca pandemia de coronavirus ar putea lua sfarsit in iunie, daca tarile cele mai afectate vor lua masuri draconice.

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente (PRIMER) a transmis o informare la zi pentru data de 3 martie 2020 cu privire la livrarile de materii prime (API) si de medicamente din China si Italia, zonele afectate de Coronavirus. Informatiile au ca sursa Organizatia Mondiala a Sanatatii, OMS.…

- Mii de oameni au inroșit Telefonul Verde pentru a se informa despre coronavirus. Lansata ieri, 3611 de romani au sunat la linia TELVERDE pusa la dispoziție de autoritați pentru a se informa despre virusul ucigaș din China. Potrivit ultimului bilanț, in Romania o persoana a fost diagnosticata cu coronavirus,…

- Antena 3 a prezentat, in exclusivitate, primul interviu acordat presei de romanul infectat cu coronavirus. Barbatul susține ca se simte bine și ca nu a avut nicio treaba cu italianul care a adus virusul in Romania.

- Pentru ca oamenii sa se protejeze impotriva noului coronavirus, acestia ar trebui sa adopte aceleasi masuri ca si in cazul unei raceli sau a gripei. Cu alte cuvinte, este indicata spalarea mainilor cu apa si sapun pentru cel putin 20 de secunde. Ministerul Sanatații din Romania a publicat, zilele acestea,…

- Un numar de 17 persoane sunt in carantina in Romania, dupa ce s-au aflat in zone unde sunt numeroase cazuri de infectare cu coronavirus, iar alti aproximativ o mie de oameni sunt izolati la domiciliu, au anuntat, luni seara, autoritatile. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a spus ca, in Neamt, doua…

- Statele Unite colaboreaza foarte stans cu China in lupta impotriva epidemiei noului coronavirus chinez, anunta presedintele american Donald Trump, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Citește și: Avertizare METEO de ULTIMA ORA - Sunt vizate 27 de județe din Romania ”Noi lucram foarte…

- Raspandirea rapida a cazurilor de imbolnavire cu coronavirus ar putea bloca importurile anumitor produse din China, in Romania. Protecția Consumatorului a cerut sprijin Direcției de Sanatate Publica pentru a impiedica punerea pe piața a unor produse chinezești. Interdictia vizeaza portul Constanța și…