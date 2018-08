Bacalbașa, agresat de un protestatar: Nu cred în coincidențe. Club din România, ars

"Elemente legate de aplicarea legii, inclusiv de ultraj, pot fi suspectate de un joc dublu. Nu am încă certitudinea. Nu am nicio speranţă. Eu am mai trecut peste protestatari şi în alte dăţ, când erau politicoşi. În acea zi, s-au… [citeste mai departe]