- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) obliga operatorii economici sa afiseze pretul cel mai mare si pretul cel mic al unui produs cu aceleasi caractere de font, culoare, marime, in cazul unor oferte, iar presedintele ANPC, Horia Constantinescu, a anuntat ca perioada in care pretul…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au bucurat de o vacanța de lux, dar nu singuri, ci alaturi de fetițele lor. Ce destinație au ales cei doi soți pentru a le face amintiri demne de neuitat micuțelor. Ce au marturisit, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Tavi Clonda sare in apararea Gabrielei Cristea, dupa ce s-a spus despre aceasta ca ar fi aparut beata in direct, la Antena Stars. Cantarețul susține ca prezentatoarea TV nu consuma alcool nici acasa, așa ca nici vorba sa fi baut la munca și amenința cu procese. „Soția mea nici macar cand e la noi in…

- Gabriela Cristea a fost acuzata ca a intrat in direct, la emisiunea pe care o prezinta la Antena Stars, sub influența bauturilor alcoolice. Tavi Clonda a sarit in apararea soției sale.Pe Internet au circulat zvonuri potrivit carora Gabriela Cristea ar fi prezentat una dintre edițiile emisiunii „Mireasa…

- Gabriela Cristea a ramas cu conturile goale dupa divorțul de Marcel Toader. Omul de afaceri, care a murit in anul 2019, ii lua banii din cont fara ca ea sa știe.Gabriela Cristea a fost casatorita cu Marcel Toader timp de 5 ani și au divorțat la dorința omului de afaceri. Intr-o zi, fostul soț al prezentatoarei…

- Gabriela Cristea a marturisit in emisiunea Cristinei Șișcanu ca a facut recent un test de sarcina, care a fost negativ. Prezentatoarea de la Antena Stars are doua fetițe și nu iși mai dorește inca un copil.Invitata la emisiunea Cristinei Șișcanu, Gabriela Cristea a povestit ca recent și-a facut un test…

- Marcel Pavel și Violeta Smisleaeva sunt casatoriți de 30 de ani și au impreuna cu 3 copii. Artistul a fost intotdeuna discret cu viața personala, iar soția lui a preferat sa stea departe de camerele de filmat. Marcel Pavel are o casnicie de durata alaturi de soția sa, Violeta. Cei doi s-au casatorit…

- Benny Adegbuyi a fost implicat intr-un grav accident rutier. S-a intamplat in acesta dimineața, pe A2 (Autostrada Soarelui)! Mașina in care se afla cel mai cunoscut luptator roman la nivel internațional a ieșit de pe carosabil și s-a izbit intr-un parapet. Primele informații cunoscute arata ca Elena,…