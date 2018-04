Ce regrete au oamenii când mor. Dacă am putea da timpul înapoi... Un recent studiu neconventional, cu un caracter special, a fost realizat in Australia de catre un grup de medici si asistente preocupati nu doar de starea de sanatate a pacientilor lor ci si de sufletul acestora si de povestile de viata pe care acestia le purtau dupa ei. Concluziile au fost publicate in cartea "Top cinci regrete ale celor care mor" si au captat instant atentia media. Statistic, iata care sunt marile regrete pe care oamenii le au cand se afla spre finalul vietii lor. 1. "Imi doresc sa fi avut curajul sa imi traiesc viata onest fata de mine insumi, nu viata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

