Ce reglementari rutiere se mai instituie in Craiova. Comisia de sistematizare a circulatiei rutiere si pietonale din municipiul Craiova a avut mult de lucru in ultima luna. S-a intrunit de doua ori in doua saptamani pentru a aviza sau a respinge mai multe solicitari sau pentru a lua anumite decizii . Una dintre ele se refera la semaforizarea intersectiei bulevardului Nicolae Romanescu cu strada Popoveni, care a primit aviz favorabil din partea Comisiei de sistematizare in sedinta din 13 aprilie. „Se avizeaza favorabil eliberare avizului Comisiei de Sistematizare pentru proiectul «Semaforizarea…