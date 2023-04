Stiri pe aceeasi tema

- Daca la finele anului trecut, Coaliția de Guvernare anunța un 2023 in care nu se vor mai impune taxe și impozite noi pentru romani, cu salarii ușor crescute, acum dupa primele trei luni ale anului, se cere un fel de restart al bugetului de cheltuieli pentru acoperirea gaurii de 20 de milioane de lei,…

- Florin Spataru, ministrul Economii, a iscat, din nou, un scandal de proporții, dupa ce a instituit niște criterii, de acordare a ajutoarelor de stat pentru firme, care miros a dedicație. Astfel, zeci de milioane de euro au fost direcționați catre firme de apartament, cu zero sau 2-3 angajați, semnaleaza…

- Dupa ce au facut hora mare in consiliile de administrație, au dublat numarul secretarilor de stat și au marit organigramele tuturor instituțiilor publice, iși dau seama ca au ramas fara bani. Coaliția de guvernare a avut de platit multe polițe si de satisfacut multe sinecuri politice. Dar iata ca acum…

- Republica Moldova urmeaza sa plateasca peste 66,5 milioane de lei in acest an pentru cotizațiile de membru in 67 de organizații internaționale și regionale din care face parte. Aproximativ 9 milioane sunt prevazute pentru cotele de membru in organizațiile afiliate CSI, potrivit unui proiect de hotarare…

- ”Astazi am semnat mai multe contracte de finantare in valoare de 3,7 milioane lei cu firme care activeaza in sectoare industriale diverse, precum industria fabricarii echipamentelor electrice, textila, farmaceutica, aeronautica. In total, Ministerul Economiei a alocat prin cele 3 scheme de ajutor destinate…

- Florin Spataru, ministerul Economiei, a transmis in seara zilei de luni, 30 ianuarie, referitor la retinerea de catre DNA a directorului ROMARM, Gabriel Tutu, ca institutia nu comenteaza ”faptele ce servesc unei anchete penale in desfasurare”.Conducerea interimara a ROMARM va fi asigurata…

- „Cerere uriasa a industriei prelucratoare pentru granturi pentru investitii. Companiile au solicitat de 10 ori mai multi bani in comparatie cu fondurile schemei de ajutor puse la dispozitie de Ministerul Economiei, in 2022. Aproape 100 de companii au trimis proiecte pentru granturile puse la dispozitie…

- „Domnule ministru Adrian Caciu, in contextul ultimelor declaratii publice din partea companiei OMV, prin care suntem anuntati ca ei nu vor plati taxele pe profitul excedentar pe teritoriul Romaniei, ci in Austria, va solicit sa ne/le raspundeti urgent si simplu (cu DA sau NU) romanilor si tuturor jurnalistilor…