Ce recorduri au stabilit vitezomanii în weekend. Reacţia poliţiştilor Politistii au fost ocupati cu vitezomani in vestul tarii. Un bucurestean a fost prins gonind cu peste 110 de kilometri la ora prin municipiul Arad, in timp ce un alt sofer a mers, in afara localitatii Siria, cu o viteza interzisa si pe autostrada. Polițiștii Biroului Rutier Arad au depistat in weekend un bucureștean de […] Articolul Ce recorduri au stabilit vitezomanii in weekend. Reactia politistilor a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

