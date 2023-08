Potrivit prognozelor, recolta de struguri din Republica Moldova in anul curent va fi cu aproximativ 10-20% mai mica decit anul trecut și va varia intre 4-10 tone/ha de struguri. Detalii despre starea plantațiilor viticole și estimarile producției globale de struguri in anul curent au fost discutate in cadrul Consiliului pe filiera de produse „Struguri, vin, produse pe baza de vin și produse proces