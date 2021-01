Ce reacții adverse are vaccinul Moderna? E mai sigur decât Pfizer? Cazurile de reactie alergica severa la vaccinul impotriva coronavirusului produs de Moderna sunt rare si nu au afectat decat 10 persoane din cele peste 4 milioane care au primit primele doze de vaccin administrate in SUA, au declarat vineri autoritatile sanitare, transmite AFP,citata de agerpres. Niciunul dintre aceste cazuri de alergie nu s-au soldat cu un deces. "Pe baza acestor controale preliminare, socurile anafilactice (reactii alergice grave - n.r.) dupa injectarea vaccinului Moderna impotriva COVID-19 sunt un eveniment rar", a scris Centrul de prevenire si de lupta impotriva bolilor (CDC).… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Niciunul dintre aceste cazuri de alergie nu s-au soldat cu un deces. "Pe baza acestor controale preliminare, socurile anafilactice (reactii alergice grave - n.r.) dupa injectarea vaccinului Moderna impotriva COVID-19 sunt un eveniment rar", a scris Centrul de prevenire si de lupta impotriva bolilor…

- Cazurile de reactie alergica severa la vaccinul impotriva coronavirusului produs de Moderna sunt rare si nu au afectat decat 10 persoane din cele peste 4 milioane care au primit primele doze de vaccin administrate in SUA, au declarat vineri autoritatile sanitare, transmite AFP.Niciunul dintre aceste…

- Cazurile de reactie alergica severa la vaccinul impotriva coronavirusului produs de Moderna sunt rare si nu au afectat decat 10 persoane din cele peste 4 milioane care au primit primele doze de vaccin administrate in SUA, au declarat vineri autoritatile sanitare, transmite AFP, potrivit AGERPRES.…

- In Israel aproape 1.500.000 de persoane au primit, pana acum, prima doza a vaccinului Pfizer, a anunțat miercuri ministrul sanatații, Yuli Edelstein. Marti au fost inoculate aproximativ 115.000 de persoane. Ministrul sanatații a cerut din nou populației sa respecte instrucțiunile de sanatate publica.…

- Americanii care vor suferi efecte adverse grave din cauza vaccinului pentru Covid-19 nu vor putea sa reclame acest lucru in instante, au declarat joi avocati citati de CNBC. Citește și: CCR distruge mitul pensiilor speciale: Cine si ce pensii incaseaza de fapt in Romania/ DOCUMENT Guvernul…

- Un comitet de experti americani a recomandat joi in cursul unui vot autorizarea de urgenta a vaccinului contra COVID-19 al companiei Moderna, deschizand calea pentru expedierea dozelor din acest weekend, noteaza AFP. Citește și: CCR distruge mitul pensiilor speciale: Cine si ce pensii incaseaza…

- Expertii in sanatate spun ca vaccinul ne protejeaza impotriva dezvoltarii bolii COVID-19, dar nu e clar in ce masura ajuta la oprirea raspandirii virusului. Avocatul Poporului se implica in problema lipsei apei calde și caldurii Organizatia Mondiala a Sanatatii nu este singura care recomanda purtarea…

- Grupul farmaceutic chinez Sinopharm a anuntat ca a administrat vaccinul sau experimemtal impotriva covid-19 aproape unui milion de persoane in China, sarind peste faza 3 a testelor clinice, cea in care se afla vaccinuri experimentale Pfizer si Moderna, care au anuntat o eficienta mare a vaccinurilor…