- Subiectul dronei rusesti cazute pe teritoriul Romaniei a debutat luni, cand surse ucrainene au transmis pentru Reuters ca doua drone rusesti au cazut pe malul romanesc al Dunarii, informatia fiind sustinuta ulterior de declaratii oficiale ale purtatorului de cuvant al Ministerului de Externe de la Kiev,…

- Iohannis a dat explicații despre modul cum au gestionat autoritațile din Romania situația dronei rusești cazuta in satul Plauru, din județul Tulcea, de langa granița cu Ucraina. Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri la Palatul Cotroceni, la finalul Summitului Inițiativei celor Trei Mari, ca…

- Președintele Klaus Iohannis a precizat ca și-a schimbat radical poziție fața de drona ruseasca ce a explodat in Romania prin faptul ca situația de la granița Romaniei e una ”fluida”. Intrebat de reporterul TVR la o conferința de presa cum explica faptul ca doua zile toata comunciarea oficiala a statului…

- Presedintele Klaus Iohannis revenit, miercuri, asupra declarațiilor facute cu o zi inainte in legatura cu posibilitatea ca o drona ruseasca sa se fi prabușit pe teritoriul Romaniei in timpul atacurilor asupra porturilor ucrainene de la Dunare. In deschiderea Summitului Initiativei celor Trei Mari, Iohannis…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, in deschiderea Summitului celor 3 Mari, desfașurat la București, ca a fost informat de MApN cu privire la descoperirea in Plauru (Tulcea) a unor resturi care ar putea proveni de la drone, șeful statului precizand ca Romania se bucura de cele mai puternice…

- Romania și Ucraina au doua versiuni diferite in legatura cu prabușirea unor drone rusești pe teritoriul țarii nostre. Ucrainenii susțin ca astfel de aparate s-au prabușit și au explodat in Romania, in timpul atacului asupra portului Izmail de pe Dunare. De partea cealalta, autoritațile romane neaga…

- O echipa de specialiști din cadrul Forțelor Aeriene Romane s-a deplasat in cursul acestei zile in zona comunei Ceatalchioi, județul Tulcea, dupa ce autoritațile locale au semnalat prezența unei drone rusești, dar nu au gasit nicio dovada care sa confirme aceste afirmații, transmis Ministerul Apararii…