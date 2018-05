Meghan Markle a avut parte de o surpriza foarte placuta in ziua in care s-a casatorit. Noua ducesa de Sussex a fost mirata sa o zareasca din caleașca regala, in mulțimea de pe margine, pe Gigi Perreau, fosta sa profesoara de actorie. Reacțiile celor doua femei au fost senzaționale și au facut inconjurul internetului. Meghan […] The post Ce reacție a avut Meghan Markle cand și-a zarit fosta profesoara in mulțime appeared first on Cancan.ro .