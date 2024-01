Ce reacție a avut Elena Lasconi când a aflat că fiica sa are relații cu alte femeie Invitata intr-o emisiunea TV, Elena Lasconi a explicat ca anunțul fiicei sale a venit ca un șoc, pentru ca nu avea niciun indiciu in acest sens. ”Nu știam. Nu m-am așteptat nici in cele mai cumplite coșmaruri, dupa o viața in care muncești de iți sar capacele. (...) Nu am știut, nu am urmarit-o pe rețele, pentru ca vorbesc cu ea și am vorbit doar de relații cu barbați. Ala e un subiect inchis pentru mine, nu vreau sa mai vorbesc despre asta. Fata mea e fata mea și va ramane așa orice s-ar intampla.Va dați seama ca dupa ce am bolit doua zile, nu am avut putere sa ma ridic in picioare. Oana Lasconi… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

