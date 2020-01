Stiri pe aceeasi tema

- Noi dezvaluiri au iesit acum la iveala in cazul de la Caracal, care a socat pe toata lumea. Dupa ce Alexandra si Luiza au disparut. Cele doua tinere au fost date disparute, dupa ce s-au urcat la ocazie in masina lui Gheorghe Dinca.

- Dezvaluirile halucinante care au ieșit la iveala in cazul Caracal, dupa ce Gheorghe Dinca a fost trimis in judecata pentru opt infracțiuni, nu au convins-o pe mama Luizei Melencu. Ea este in continuare de parere ca fiica ei traficata și cere socoteala autoritaților ca nu le-au cautat la timp pe fetele…

- Mama și bunicul Luizei au ajuns la capatul rabdarii. Cei doi vor ieși, astazi, in strada pentru a protesta. Rudele fetei pe care Gheorghe Dinca spune ca a ucis-o vor merge in fața sediului DIICOT, acolo unde vor protesta. Mama fetei va intra in greva foamei, conform Romania TVAmintim ca saptamana…

- Mama si bunicul Luizei Melencu si-au spus nemultumirile si durerea la Cotroceni. Au discutat cu un consilier al presedintelui Klaus iohannis despre disparitia fiicei lor si despre ancheta facuta de autoritati.

- Familia Luizei Melencu, una dintre tinerele care ar fi fost rapita, violata si ucisa de Dinca, a pornit catre Palatul Cotroceni, dupa ce a fost invitata la o intalnire cu Iohannis. Bunicul tinerei spune ca intalnirea reprezinta „ultima speranța”, iar mama ei ca va continua sa lupte pentru adevar.Inainte…

- Mama și bunicul Luizei Melencu nu cred ca cel de-al doilea barbat arestat in dosarul Caracal, acuzat ca ar fi violat-o pe Luiza, este vinovat. „Este o manipulare”, a spus Monica Melencu.„Persoana pe care au gasit-o, am spus-o și o spun: e o manipulare. Sa traga de timp”, a spus Monica Melencu,…

- Gabriela Firea a ieșit din sala plangand dupa o disputa avuta cu Marian Oprișan, in timpul reuniunii Comitetului Executiv Național, au declarat pentru Libertatea surse din PSD.Marian Oprișan i-ar fi reproșat lui Firea ca e "manevrista, cu manevre securiste" și ca trage partidul in jos pentru ca il susține…

- Intotdeauna in noiembrie se produce o usoara depreciere a monedei nationale, fenomen intalnit la cehi, la unguri si la polonezi, a declarat luni, pentru AGERPRES, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la BNR, conform Agerpres.Citește și: Noul avocat al mamei Luizei Melencu arunca in aer…